Fundação de Esportes abre período de ofícios para eventos de rua em 2019

Entidades devem enviar as solicitações até 15 de dezembro; objetivo é antecipar pré-calendário de provas pedestre, ciclísticas e caminhadas

A Fundação de Esportes de Londrina (FEL) está iniciando a montagem do calendário de 2019 para as provas de rua a serem realizadas na cidade. As entidades interessadas em promover eventos dentro deste segmento, como provas pedestre e ciclísticas, caminhadas, provas off-road, corridas, entre outras, devem encaminhar seus ofícios até o próximo dia 15 de dezembro. Os documentos serão recebidos na sede da FEL, localizada no Ginásio de Esportes Moringão, na Rua Gomes Carneiro, 315. Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas.

Por meio do ofício, os solicitantes devem apresentar informações gerais sobre o evento, incluindo a entidade organizadora, dia, horário, trajeto e quilometragem. Junto a estes e outros aspectos, será analisada a viabilidade do evento por uma comissão formada por integrantes da FEL e da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU). Um dos pontos importantes é ajustar a agenda, principalmente em eventos que necessitem da interdição ou fechamento de vias públicas, para que não haja complicações nas datas e na escala das equipes de agentes que irão trabalhar.

De acordo com o assessor de esportes da FEL, Sandro Henrique dos Santos, a intenção é antecipar a construção de um pré-calendário, que deverá ser finalizado até dezembro de 2018. “Estamos buscando, desde 2017, iniciar antes o recebimento da documentação para dar maior organização às atividades do ano seguinte. Haverá prioridade nas datas para aqueles que demonstrarem interesse e enviarem os ofícios até o dia 15. No entanto, continuaremos atendendo as outras solicitações após este prazo, ajustando conforme a viabilidade”, informou.

Com relação aos eventos que, porventura, solicitem a mesma data de realização, o assessor disse que terá peso maior atribuído aquele que tiver mais tradição na cidade. “Nesse caso específico, será levado em conta pontos como o número de edições, participantes e sua relevância para a modalidade em que o evento está inserido”, completou Santos.

Ainda segundo o assessor, os eventos de rua estão em alta e crescem ano após ano em Londrina. Ele disse que, em 2018, até o momento foram realizadas 23 provas de rua. “Esse tipo de evento ocorre em grande volume e vem aumentando, trazendo novos formatos e agregando diferentes perfis de participantes. Por isso, é importante que a Prefeitura esteja preparada da melhor maneira para receber os eventos”, finalizou.

Renan Oliveira/NCPML