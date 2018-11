Projeto "Aqui a Vista é Bela" promove 1ª Semana de Arte Urbana

Atividades gratuitas vão ser realizadas nos próximos dois domingos

As atividades do Projeto “Aqui a Vista é Bela”, coordenado pelo rapper e educador social Leandro Palmerah, estão de volta com a 1ª Semana de Arte Urbana. Serão dois domingos em que duas creches da região do Vista Bela vão receber grafites nos muros, histórias, dança, circo e brincadeiras. Todas as atividades são gratuitas.

No próximo domingo, dia 25, às 10h, os muros do CMEI Vanderlaine Aparecida Rodrigues Ribeiro, no Jd. Maria Celina, começam a receber os grafites. As pinturas do muro devem durar o dia todo, enquanto as outras atividades estão marcadas para começar às 15h. O responsável pela dança é o projeto “Dança para o Futuro – C. Walk”, desenvolvido no União da Vitória, na zona Sul de Londrina, por Vasco Rozerall, com um estilo derivado do hip hop. Na sequência, a Cia Zoom conta histórias e o Circo CLAC leva brincadeiras tradicionais para as crianças.

No domingo seguinte, dia 02 de dezembro, é a vez da creche Irmã Maria Nívea receber as atividades. Ali os muros também vão receber pintura artística desde o período da manhã e as atividades estão previstas para o período da tarde, a partir das 15h, também com dança urbana do projeto “Dança para o Futuro – C. Walk” e brincadeiras com o Circo CLAC. Mas quem conta histórias no dia 2 é Edna Aguiar.

O projeto “Aqui a Vista é Bela” é coordenado por Leandro Palmerah e conta com o patrocínio do PROMIC – Programa Municipal de Incentivo a Cultura e apoio do CMEI Vanderlaine Aparecida Rodrigues Ribeiro e da creche irmã Maria Nívea.

Claudia Silva/Asimp