Agência de Inovação da UEL comemora dez anos

A Agência de Inovação Tecnológica da Universidade Estadual de Londrina (Aintec – UEL) nasceu em 2008 com o objetivo de gerir a política de inovação tecnológica da UEL. A criação da Agência se deu a partir da resolução do Conselho Universitário nº 064/2008, com a incorporação dos Escritórios de Propriedade Intelectual (EPI), de Transferência de Tecnologia (ETT) e a Incubadora Internacional de Empresas de Base Tecnológica (intuel), já existentes na Universidade. Em 2012, a Aintec passou a abrigar também o Escritório de Design da UEL.

Para comemorar os feitos e conquistas da última década, a Aintec promove, na próxima segunda-feira (26), uma celebração dos dez anos de trabalho. O evento será no Anfiteatro do Centro de Estudos Sociais Aplicados (CESA) da UEL, às 19h30.

Na cerimônia, além de apresentar e relembrar fatos históricos e de homenagear personagens importantes dessa trajetória, será entregue também uma revista comemorativa com detalhes e descrições de cada função da Aintec.

Marcos históricos

2000: Criação da Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da UEL

2003: Criação do Escritório de Proteção ao Conhecimento (EPC), atual Escritório de Propriedade Intelectual (EPI)

2003: Criação da Divisão de Informação e Transferência de Tecnologia (DITT), atual Escritório de Transferência de Tecnologia (ETT)

2008: Criação da Agência de Inovação Tecnológica da UEL

2008: Incorporação do ETT, EPI e Intuel à Aintec

2011: Intuel é contemplada com recursos para implantação do modelo de qualidade Cerne – Centro de Referência e Apoio a Novos Empreendimentos

2012: Incorporação do Escritório de Design à Aintec

2013: Professor Edson Miura assume a direção da Aintec

2014: Início do projeto Empreendedorismo na Escola

2016: Início do projeto Educação Empreendedora

2016: Concessão da primeira patente da UEL

2017: Concessão da segunda patente da UEL

2017: Assinatura do primeiro contrato de transferência de tecnologia da UEL

2018: 10 anos da Aintec

Mariana Paschoal/Asimp