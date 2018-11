Londrina tem saldo positivo na geração de empregos em 2018

Os dados do Caged de outubro mostraram evolução de 229 postos de trabalho; no acumulado do ano o saldo é de 61 postos de trabalho criados

Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho, trouxeram uma boa notícia: mesmo com eventos como eleição, Copa do Mundo e a greve dos caminhoneiros, Londrina criou postos de trabalho em 2018. Em outubro o saldo positivo foi de 229 vagas. É o terceiro mês consecutivo que Londrina tem mais admissões do que desligamentos. No total, desde janeiro, a cidade registra o saldo de 61 vagas de emprego criadas. A expectativa é de que o ano termine com o saldo positivo.

O secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Elzo Carreri, analisou os dados. “Os setores de comércio e de serviços têm sido os que mais contribuem para que mensalmente o Caged traga números positivos. Tivemos também novas obras começando em Londrina e isso deve impactar o setor da construção civil, que pode gerar novos postos de trabalho até o final do ano. Acreditamos que a tendência é que nos dois últimos meses do ano esse saldo se mantenha no azul e a cidade tenha uma evolução nas vagas de emprego ao final de 2018. Isso demonstra uma recuperação, ainda que de forma tímida”, ponderou o secretário.

Para Carreri as vagas temporárias de final de ano também serão um fator decisivo para o saldo se manter positivo. “Em novembro o Caged já vai repercutir as contratações de empresas que reforçam suas equipes para atender a demanda do Natal. Novamente os setores de serviço e comércio devem ser os que mais contratarão para o final do ano. Empresas de menor porte acabam contratando só em dezembro, o que também deve contribuir para bons números no último mês do ano. Isso nos leva a crer que novembro e dezembro devem manter essa série de três meses consecutivos de criação de empregos na cidade. Não acreditamos que irá acontecer uma retração”, explicou.

