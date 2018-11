Bella Falconi ensina como usar a alimentação como aliada para enfrentar o horário de verão e o calor da nova estação

O horário de verão no Brasil começou no dia 4 de novembro, e de lá pra cá muitos já sentem os efeitos indesejados da mudança de horário também no relógio biológico.

A nutricionista e influenciadora digital Bella Falconi publicou em seu blog dicas para, através da alimentação, minimizar os impactos dessa mudança.

“O ajuste do relógio interfere no nosso ciclo circadiano (responsável pelas alterações do organismo dentro de 24h), fazendo com que algumas pessoas tenham dificuldade de acordar mais cedo para tomar o café da manhã ou de fazer as refeições no horário novo”, comenta Bella Falconi.

Bella relata que não existe uma alimentação ou dieta específica para reajustar o organismo, mas uma alimentação mais leve ajuda muito, e é fundamental para não sobrecarregar o organismo, já que acordar uma hora mais cedo influencia o nosso relógio biológico.

Confira algumas dicas nutricionais de Bella Falconi para que aproveitar melhor as horas a mais de sol e o calor do verão:

Comidas mais leves: Aposte em pratos com saladas, legumes e verduras. Assim, uma alimentação leve será melhor para a digestão e não irá sobrecarregar o funcionamento do organismo, evitando assim um mal-estar.

Menos carnes vermelhas: Prefira carnes brancas como frango e principalmente os peixes, que tornarão a digestão mais fácil.

Frutas na hora do lanche: Além de serem alimentos leves, as frutas que possuem muito caldo também hidratam, por terem bastante água e fibras. Opte também por sucos naturais.

O que evitar?: Alimentos fritos, gordurosos, excesso de carboidrato refinado, bebidas alcoólicas, sorvetes de massa. De preferência aos alimentos cozidos, alimentos integrais, sucos e picolés de frutas sem açúcar.

Beba bastante líquido, pelo menos 2 litros de água. Seu corpo agradecerá.

Blog Bella Falconi: http://BellaFalconi.blogosfera.uol.com.br

(MF Press Global)