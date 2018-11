Nat Tanajura vira MC e promete revolucionar o funk: “eu vou sacudir o cenário”

Famosa pelo bumbum avantajado de 112 cm, a modelo Nat Tanajura, que concorre ao título de mulher mais bonita no concurso Musa do Brasil 2018, está entrando de cabeça em um novo projeto. Ela foi convidada para gravar um funk e promete surpresas para os amantes do movimento.

“Sempre gostei da batida, da energia que o ritmo tem. Você pode até não gostar, mas quando começa o batidão não tem como não mexer os pés, o bumbum, nem que seja o dedinho pro alto. Tudo o que faço, faço sempre com muito amor e dedicação, assim será nesse novo projeto. Tá tudo tão repetitivo, tão cansado, o funk precisa de uma cara nova, um novo conceito. Eu vou sacudir o cenário”, revelou.

Sobre os trabalhos paralelos caso seja eleita a Musa do Brasil, Nat diz que tem energia suficiente para conciliar as duas coisas.

“Quem não gosta de dinheiro? Me viro daqui, dou meu jeito de lá, mas vou cumprir a agenda pós concurso e os shows. Entro em estúdio ainda esse mês para gravar a primeira música e já estou procurando dançarinas para compor o meu ballet”, contou a Musa do Mato Grosso do Sul.

