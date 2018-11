Musa fitness fala sobre como atividades físicas ajudam a prevenir doenças graves

Milla Summers, musa fitness e influenciadora digital, fala sobre os benefícios que a prática de exercícios físicos traz à saúde e como agem na prevenção de doenças graves.

A prática de atividade física é recomendada para todos os tipos de pessoas. Além de proporcionar melhor qualidade de vida, a prática regular ajuda a controlar doenças físicas e mentais.

A musa fitness Milla Summers comenta como a prática de exercícios foi benéfica para sua vida: "Um estilo de vida saudável é o melhor tratamento e a melhor prevenção para qualquer doença. Uma simples caminhada já é importante. Porém, quanto mais atividades físicas, melhor. E é fundamental procurar orientação de um profissional para encontrar a atividade física ideal para cada um”, aponta.

Milla recorda que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), muitas doenças podem ser prevenidas ao se adotar um estilo de vida que inclui a prática regular de atividades físicas. Estudos recentes apontam que cerca de 10 mil novos casos de câncer poderiam ser evitados por ano se a população praticasse mais atividades físicas, assim como casos de Mal de Alzheimer, uma doença degenerativa que costuma afetar idosos e que se agrava com o tempo. No entanto, o ideal é que se comece a incluir os exercícios físicos na rotina muito antes da terceira idade: ”crianças à partir de 6 meses de vida já podem fazer natação, gestantes podem fazer caminhadas e corridas, assim como idosos, que podem fazer caminhadas e hidroginástica”.

A prática de atividades físicas também é importante para prevenção de doenças mentais como estresse, ansiedade, e até mesmo depressão: “quanto mais você insere a prática de exercícios na sua rotina, maior é a sensação de bem-estar. A prática de atividades físicas, aliada a uma alimentação adequada ajuda a combater e controlar também a diabetes, proporcionando saúde e qualidade de vida”, ressalta Milla.

Além de melhorar a saúde, uma rotina que inclui exercícios físicos também proporciona benefícios de aumento de autoestima, com redução do percentual de gordura e melhorias estéticas:”A prática de exercícios também é muito importante para controle do peso e combate da obesidade. Sua saúde vai agradecer, além de emagrecer e ter benefícios estéticos. Só traz benefícios”, conclui.

MF Press Global

