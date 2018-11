Londrinense que participou do concurso ‘Universe, descansa em Cancún com o marido

A atleta paranaense Gabi Dezan, 31 anos, depois de competir e conquistar o segundo lugar de um dos campeonatos mais importantes de fisiculturismo do mundo - o concurso 'Universe', realizado na cidade de Birmingham, na Inglaterra, agora curte as férias ao lado do marido - o nutricionista Daniel Dezan em Cancún, México. “Estou carregando as energias. Descansei muito e comi também (risos). O Universe foi muito importante pra mim.

Participei ano passado quando levei o quarto lugar. Naquele momento tentei investigar o que faltou para uma melhor posição e falaram para trabalhar as costas. Foi o que fiz e me dediquei durante o ano inteiro pra isso”, conta Gabi Dezan sobre a competição que completou 70 anos neste ano e já teve o ator Arnold Alois Schwarzenegger como campeão.

Em junho deste ano, Gabi conquistou seu segundo título mundial de fisiculturismo, na Itália. “Quero chegar ao primeiro lugar. Vou trabalhar muito, continuar focada e ano que vem estarei aqui de novo”, conta a atleta que também é fisioterapeuta e profissional de educação física.

Gabi Dezan já mudou os hábitos de nomes como Fernanda Vasconcellos, Tânia Mara, Nívea Stelmann e Cassiane Valadão entre outras famosas e faz sucesso nas redes sociais (gabicdezan) e no youtuber com dicas de saúde e bem-estar.

