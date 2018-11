Conheça as 10 primeiras candidatas ao título de Musa do Brasil 2018

Depois de quase quatro meses de inscrições para o concurso Musa do Brasil 2018, a organização mostra quem são as 10 primeiras candidatas que disputam o título de mulher mais bonita do país. A vencedora será escolhida por um júri formado por jornalistas e influenciadores em dezembro, na cidade de São Paulo. No ano passado, o apresentador Dudu Camargo (SBT) comandou o evento.

Por mais um ano, o projeto prioriza a diversidade da mulher brasileira, apresentando ao público perfis bem interessantes. De publicitária à capa da revista Sexy, o Musa do Brasil inova ao trazer um conceito de beleza completa, sem a valorização apenas do derrière. A final promete levar para a passarela as 27 mais belas modelos que somente essa salada étnica pode proporcionar.

Em sua quarta edição, o concurso vai eleger a sucessora de Vanessa Perez, ex-bailarina do Faustão que conquistou o título em 2017 representando o Mato Grosso do Sul. “Não esperava ganhar o primeiro lugar. A concorrência era grande, estava desanimada, não me sentia totalmente preparada. O concurso me fez recuperar a autoestima”, disse ela na ocasião.

Conheças algumas musas de 2018:



Andréia Busatto – Musa do Rio Grande do Sul

Bianca Caetano – Musa do Mato Grosso

Carol Brasil – Musa do Rio Grande do Norte

Flávia Tamayo – Musa do Distrito Federal

Jéssica Cristy – Musa do Espírito Santo

Larissa Belo – Musa do Rio de Janeiro

Michele Neres – Musa do Pará

Priscila Kimura – Musa de Goiás

Thainá Del Rei – Musa da Bahia

Thay Lupi – Musa do Paraná

Eduardo Graboski/M2 Mídia

Clique nas fotos para ampliar