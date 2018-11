Investimentos garantem água tratada nas próximas décadas

A Sanepar elaborou um programa para aplicar R$ 2 bilhões em obras de melhorias e expansão do abastecimento de água até 2022. Os investimentos vão assegurar o serviço nas localidades onde a empresa atua e foram previstos de acordo com a projeção de crescimento dos municípios nas próximas décadas.

O valor se soma aos R$ 1,2 bilhão executados nos últimos cinco anos para garantir a qualidade do atendimento e ampliar os sistemas de abastecimento da Sanepar. Hoje, o índice de cobertura com água tratada é de 100% dos domicílios urbanos onde a companhia opera. Isso corresponde a cerca de 3,9 milhões de unidades.

“Trata-se de um indicador mantido à base de melhorias constantes”, afirma a governadora Cida Borghetti. “Este novo plano de investimentos que estamos deixando vai garantir mais saúde e qualidade de vida à população paranaense, além da preservação ambiental”, disse a governadora.

Cianorte é um dos municípios que terá o sistema de abastecimento ampliado. Serão investidos R$ 43,1 milhões na cidade para a construção de uma unidade de captação no Rio Ligeiro com capacidade para 169 litros de água por segundo, além de uma nova estação elevatória de água bruta, três de água tratada e um reservatório com capacidade para 2,5 mil metros cúbicos de água. “Este investimento vai garantir o abastecimento da cidade por 30 anos”, afirma Cida.

Um dos municípios que mais crescem no Estado, Fazenda Rio Grande também receberá reforço da Sanepar para atender sua expansão. Estão previstos R$ 16,5 milhões para a construção de um novo reservatório, que vai aumentar em 50% a capacidade de armazenamento de água tratada da cidade. A nova unidade será capaz de armazenar 5 milhões de litros de água. Além disso, já estão em andamento obras no valor de R$ 1,15 milhão para que moradores dos novos empreendimentos tenham água tratada na torneira. Serão atendidos os bairros Gralha Azul e Estados e melhorado o abastecimento na Vila Santa Maria.

Há poucos meses, a governadora também anunciou cerca de R$ 40 milhões para a implantação da captação do Rio São José, em Cascavel. O projeto vai ampliar a produção diária de água em mais 65 milhões de litros e assegurar o abastecimento por pelo menos 15 anos para os moradores do município, que é a segunda cidade brasileira com os melhores índices de saneamento, de acordo com o Instituto Trata Brasil.

Os recursos serão utilizados na construção de uma barragem, estrutura para a captação da água no rio, estações de bombeamento e desarenador e, também, para a reforma e ampliação da Estação de Tratamento de Água, instalada nas margens do Rio Cascavel.

Estrutura

A Sanepar atende 345 municípios paranaenses e mais Porto União, em Santa Catarina, operando um complexo composto por 166 estações de tratamento de água, 1.172 poços, 229 estações de tratamento de esgoto, três aterros sanitários e quatro barragens, com ramificações em todo o Estado.

“Temos a água universalizada e já estamos estendendo o serviço para as comunidades rurais”, afirma o presidente da Sanepar, Ricardo Soavinski. “No restante do país, 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada”, compara.

