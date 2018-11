Candidata a Musa do Brasileirão, Priscila Kimura revela preparação: “estou passando fome”

A final do concurso Musa do Brasileirão 2018 já é na próxima semana e tem musa investindo pesado na preparação para levar o título. É o caso de Priscila Kimura, a Musa do Santos, que aderiu ao jejum intermitente na esperança de chegar com a barriga sequinha na passarela e desbancar as outras 26 concorrentes.

“Sempre cuidei do meu corpo com muito prazer, nunca por necessidade, gosto de olhar no espelho e me sentir bonita. Agora, nessa reta final do concurso, apareceu uma leve gordurinha e eu resolvi fazer o jejum intermitente. Nunca fui de comer muito, mas hoje estou passando fome e sigo realizada com o trabalho que venho fazendo associando a dieta com a academia. Vou desfilar zero barriga na passarela”, contou.

Emendando um concurso no outro, Priscila também está na disputa pela faixa de mulher mais bonita do país no concurso Musa do Brasil 2018, que tem final prevista para a segunda semana de dezembro.

“Estou representando Goiás, fui eleita a musa do estado e estou concorrendo ao título de musa do país. São dois concursos de beleza, duas propostas diferentes, o que exige ainda mais preparação e foco. Quero começar 2019 dando uma virada na vida, ostentando faixas, títulos e coroas”, revelou a modelo.

