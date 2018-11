De olho em A Fazenda: musa de reality português está no Brasil e compara programas dos dois países

A modelo Rebeca Pereira, 28 anos, participou da última edição do reality português Love On Top e, após a sua saída, fez comparações entre programas do mesmo seguimento exibido em Portugal e Brasil. “Sempre há uma pequena intervenção dos produtores nos dois casos, mas no Brasil percebo que os participantes tem mais liberdade”. Questionada sobre as experiências que viveu durante o tempo na mansão do amor, Rebeca contou ainda que o clima forte de competição era o que mais chamava a atenção entre os concorrentes. “Cheguei no meio do jogo e todos já estavam com o foco em ganhar, é um clima muito pesado e tenso, mas faz parte de qualquer jogo”.

No Brasil a modelo está acompanhado a 10ª edição de A Fazenda e diz que as brigas e disputas aqui são bem diferentes de Portugal. “Aqui os integrantes parecem estar sobre maior pressão, mas ao mesmo tempo mais livres para falar sobre seus sentimentos, é como uma panela de pressão que pode explodir a qualquer momento”. Falando sobre A Fazenda, ela comenta que tem interesse em se inscrever na próxima edição devido as suas experiências em Portugal. “Acredito que conseguiria ir muito longe participando do A Fazenda no Brasil”.

CO Assessoria

