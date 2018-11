Londrina/Caixa fatura 5 medalhas para o PR em Natal

Foram dois ouros, duas pratas e um bronze. Campanha ratifica equipe como uma das principais formadoras de atletas do país

A passagem por Natal para a disputa dos Jogos Escolares da Juventude ficará marcada na história da equipe Londrina/Caixa/IPEC de atletismo. Com cinco medalhas conquistadas (dois ouros, duas pratas e um bronze) representando o Paraná no maior torneio escolar do país, o time londrinense reafirma mais uma vez a condição que o coloca entre os principais formadores de atletas da atualidade no país.

A campanha na capital do Rio Grande do Norte foi bastante celebrada por todos. Pedro Tombolim e Maria Eduarda Gonçalves (Colégio Ética), dois dos grandes nomes da equipe na atualidade, reafirmaram a boa fase e subiram ao lugar mais alto do pódio. Pedro venceu os 800 metros com o tempo de 1min54seg79, e ainda faturou o bronze nos 400 metros ao marcar 49s25. Ele é treinado por Rodrigo Bueno, do Projeto Ouro do Olimpo, de Cornélio Procópio. Maria Eduarda deixou as adversárias para trás ao lançar 40,79 e garantir o tão sonhado ouro. “É uma felicidade imensa, uma recompensa por um ano em que o trabalho foi muito intenso”, destacou a jovem de 17 anos. Ambos disputaram a categoria de 15 a 17 anos.

Quem também brilhou foi Giovanna Nogueira Vespero (Colégio Ética). Ela faturou a medalha de prata no arremesso de peso ao marcar 11,47 metros. “É uma prata com sabor de ouro, me faltam palavras para descrever a emoção de uma conquista como essa. É um grande incentivo para a sequência da minha carreira”, disse a atleta de 14 anos. Maria Eduarda e Giovanna são treinadas por Silvana Vieira.

Por fim, Gabriela Tardivo conquistou a medalha de prata nos 1000 metros. Principal nome da prova na categoria sub-16 no Brasil , a jovem, líder do ranking nacional, contabiliza mais uma conquista importante no ano em que sagrou-se campeã brasileira da categoria. Gabriela Tardivo é natural de Campo Largo e é treinada por Cristiano Ribeiro.

Para o treinador Gilberto Miranda, a campanha nos Jogos Escolares da Juventude é um marco importante na história do projeto. “É a coroação de um trabalho árduo, que trabalha estes jovens pensando a longo prazo, respeitando as etapas. E o resultado vem. Fruto da dedicação e seriedade de todos os envolvidos, desde a comissão, atletas e patrocinadores e parceiros. Todos têm sua parcela de contribuição”, destacou o técnico. A velocista Anna Lyvia Agostinho foi finalista na prova dos 75 metros.

A Campanha:

Ouros:

Pedro Tombolim – 1º nos 800 metros – 1min54seg79

Maria Eduarda Gonçalves – 1ª lançamento do disco – 40,79 metros

Pratas:

Giovanna Nogueira Vespero – 2ª arremesso de peso – 11,47 metros

Gabriela de Freitas Tardivo – 2ª 1000 metros – 3min08seg13

Bronze:

Pedro Tombolim – 3º nos 400 metros rasos – 49s25

Rafael Souza/Asimp