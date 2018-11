Milton Cunha apresenta concurso Quintal das Passistas para eleger nova musa fit do samba

Concurso da escola Paraíso do Tuiuti terá sua primeira eliminatória dia 25 a procura de uma nova musa fit que desfilará pela agremiação. O concurso terá a apresentação do carnavalesco Milton Cunha

Um ano após um carnaval de acidentes e tristes lembranças, a Paraíso do Tuiuti deu a volta por cima e conquistou o vice-campeonato em 2018, mantendo-se no grupo especial. Agora para 2019, a agremiação busca avançar ainda mais.

Apresentado pelo carnavalesco Milton Cunha, o concurso Quintal das Passistas procura eleger uma nova musa fit do Samba. As eliminatórias acontecem dia 24 e 25 de Novembro, no Centro de Convenções Sulamérica, no centro do Rio de Janeiro. A vencedora ganhará o direito de desfilar pela escola em 2019.

Com o enredo “O salvador da pátria”, a escola promete vir com tudo e lutar para conquistar o título: “A Tuiuti veio de uma terra arrasada para provar que com trabalho, honestidade e dedicação pode ser competitiva“, comemorou Thiago Monteiro, um dos diretores de carnaval da Tuiuti.

Dentre as candidatas, está Priscila Reis, que tem feito historia no esporte, no fisiculturismo, como a primeira vice campeã transgênero do culturismo, competindo com mulheres cis gênero (que se identificam com o seu gênero biológico). Priscila passou por cima do preconceito e das dificuldades e fez história, competindo em igualdade com as demais: "Para não ter nenhuma vantagem sobre as outras competidoras, foi estabelecida que a sua taxa de testosterona deveria ter menos de 10 nanomol”.

Se Priscila ganhar o concurso, ira sambar na cara do preconceito, sendo a primeira musa fit transgênero a desfilar por uma escola do grupo especial no carnaval do Rio de Janeiro: “a história de superação da Paraíso do Tuiuti é inspiradora, e eu pretendo me tornar parte dela”, conclui.

