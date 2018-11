Feijoada regada a samba de Geraldo Pereira

Cadência Sincopada realiza mais um show gratuito em homenagem ao centenário de nascimento de Geraldo Pereira na X Feijoada Solidária da Vila Cultural Flapt!

Neste domingo (25), o público de Londrina e região poderá conhecer um pouco mais da obra de Geraldo Pereira (1918-1955), autor de clássicos imortalizados na voz de intérpretes como Gal Costa, Moreira da Silva, Roberta Sá e Chico Buarque. Esta é a segunda apresentação do projeto “Centenário de Geraldo Pereira – o Rei do Samba Sincopado”, em que o grupo Cadência Sincopada promove, até fevereiro, espetáculos e oficinas em homenagem ao compositor mangueirense. A programação tem patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do PROMIC – Programa Municipal de Incentivo à Cultura.

Domingo, o show acontece ao meio-dia na Vila Cultural Flapt! (Rua Lino Sachetin, 498, Conjunto Luiz de Sá), na X Feijoada Solidária em prol do espaço. A entrada é livre, mas os que quiserem aderir ao almoço podem comprar antecipadamente pelo valor de R$12 (pelos fones 43-99637-0081 e 98449-9414) ou na hora por R$15. Haverá opção de feijoada normal e vegana. O Cadência Sincopada é formado por Silvia Borba (vocal), Lucas Fiuza (cavaco e bandolim), Ramon Maciel (violão), Lucas Dias (percussão) e Reinaldo Resquetti (trompete, flugel e trombone). Os figurinos são de Alex Lima. O repertório inclui cerca de vinte canções entre desconhecidas do grande público e sucessos como “Falsa baiana”, “Sem compromisso”, “Escurinha” e “Escurinho”. Todas com arranjos inéditos assinados por Lucas Fiuza.

Renato Forin Jr./Asimp

