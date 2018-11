Competição desafia atletas da corrida e do levantamento de copo

Corrida, cerveja e rock n’ roll! Este é o lema de uma inusitada prova, que deve reunir os atletas mais intrépidos de Londrina e região. É a Amadeus Beer Run, que será realizada no dia 08 de dezembro, com largada no Mercadão da Prochet.

O desafio dos competidores começa fácil e refrescante: devem tomar um copo de chope, de 300 ml. Mas é apenas o primeiro dos quatro a serem tomados até o final da corrida.

O percurso total é de 1.750 metros e será percorrido na Avenida Waldemar Spranger. A cada 450 metros, os atletas devem parar em um ponto de hidratação. O chope ser tem que ser bebido até a última gota. Caso contrário, o corredor será desclassificado.

A corrida será divida em baterias de até 20 pessoas, com largadas a cada cinco minutos. A primeira está marcada para as 16h00.

Além de troféus, os três primeiros colocados da categoria geral (masculino e feminino) serão premiados com produtos dignos de bons apreciadores de cerveja. O primeiro colocado leva um barril de chope de 30 litros; o segundo ganha um kit de madeira com seis garrafas de cerveja e o terceiro colocado será premiado com um kit de garrafa e copo.

Mas todos os atletas que participarem terão direito a um kit com camiseta, medalha e uma caneca. A inscrição custa R$ 80 e pode ser feita até o dia 04 de dezembro, através do site amadeusbeerrun.com.br.

Inédita em Londrina, essa modalidade de corrida é muito comum na Europa e vem ganhando algumas versões pelo Brasil.

Corredor ou não, todos podem participar da festa e, além de apreciar uma boa cerveja, curtir o melhor do Rock N’ Rol com as bandas Rock Nóbilis, Diogo Morgado Quartet e Luke de Held & The Lucky Band.

João Fortes/Asimp