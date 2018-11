Você acha que Deus não te escuta?

O tempo de Deus não se realiza no nosso tempo

As notícias chegam para nós de maneira muito rápida. É tudo muito rápido e, por causa disso, muitas vezes, queremos que as coisas de Deus sejam da mesma forma: rápidas. Pedimos ao Senhor uma resposta e já a queremos agora. Às vezes, as pessoas que moram na roça sabem esperar mais, mas os habitantes da “cidade grande” são agitados, correm o dia inteiro.

Por causa da velocidade com que as coisas acontecem, vivemos um grande conflito com o Senhor. É aí que entra o tentador, dizendo “Deus não te ouve”…

Entramos em um grande descrédito de Deus, pois queremos a resposta de imediato. Com isso, pode acontecer de, um dia qualquer, você ver em algum poste um cartaz que prometa resolver seus problemas de imediato. Veja no Salmo 24,3: “Nenhum daqueles que esperam em vós será confundido”. Pode ser que você esteja confuso, achando que Deus não o escuta. Saiba, Deus não se confunde. Se Ele se confundisse, não seria Deus. “No Senhor eu espero sempre”. Sabemos em quem colocamos a nossa confiança! Eu não vou desanimar. “O que espera em Deus possuirá a Terra” (Sl 36,9).

Esperança em Deus

Como ser humano, o que você está esperando em Deus? O seu filho? Seu marido ou esposa? Um emprego? A cura de alguma doença? Deus lhe diz: “Os que esperam no Senhor terão emprego, serão perdoados, curados”. Há pessoas que acham que, porque pecaram, não serão perdoadas, mas isso não é verdade, o nosso Deus é um Deus de perdão, de misericórdia.

Hoje, a depressão tornou-se o mal do século, porque as pessoas não esperam mais no Senhor. Elas esperam apenas por um tempo, mas como não conseguem o que querem de imediato, acabam entrando numa tristeza profunda e “caindo” em depressão.

Eu fico admirado com o livro do Apocalipse, que diz assim: “Apesar de tudo o Senhor reina, apesar de tudo, Ele já venceu, apesar de tudo a vitória de Jesus é certa”. Existem muitas pessoas gritando que não aguentam mais; é assim quando perdemos a esperança em Deus. Não é fácil, mas é algo que precisamos treinar: “Deus está cuidando de nós, eu sei em quem coloquei a minha confiança!”.

De onde vem o seu socorro?

Saiba aguardar n’Aquele que tem o domínio e o poder sobre todas as coisas. Davi estava sendo perseguido por Saul, então, ele disse: “Para os montes levanto os olhos, de onde me virá socorro?” Respirando fundo Davi disse “o meu socorro virá do Senhor, criador do céu e da terra” (Sl 90). O Senhor não está “dormindo” na situação em que você vive, Ele é Seu guarda e está sempre ao seu lado! O livro dos Salmos diz: “[…] a sua indignação dura apenas um momento, enquanto sua benevolência é para toda a vida. Pela tarde, vem o pranto, mas de manhã, volta à alegria” (Sl 29).

Talvez, hoje, você viva o pranto, o sofrimento. Talvez, nada tenha dado certo em sua vida, mas o Senhor lhe diz: “Tenha esperança!”. Aqueles que esperam em Deus passam pelo sofrimento, pela dor. Eles passam pelo pranto à tarde, mas esperam a alegria ao amanhecer. Não é brincadeira. Quantas pessoas que esperaram em Deus e, hoje, colhem a vitória? A cada dia o Senhor manifesta o Seu amor por nós. O sol vem; Ele nunca deixará de vir! Saiba esperar n’Aquele que é o seu Senhor.

Aguarde, Ele está sentado no trono! Espere no Senhor e tenha coragem!

Equipe de colunistas do Formação Portal Canção Nova