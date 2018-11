Conferência irá estabelecer políticas públicas para crianças e adolescentes de Tamarana

Avaliar e estabelecer diretrizes para a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Este será o objetivo da X Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Tamarana, agendada para esta terça-feira (27).

O encontro é organizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e pela Prefeitura de Tamarana. Conforme a presidente do conselho, Maisa Nakata, a conferência é um canal aberto para que os cidadãos formalizem reivindicações ligadas ao setor.

"É muito importante que a população se conscientize sobre a importância da sua participação não só na conferência, mas em audiências públicas, nos conselhos municipais, porque ainda há uma dificuldade da sociedade em saber o que acontece nas áreas em que o município trabalha", declarou ela.

Maisa Nakata também pediu a presença dos adolescentes e jovens de Tamarana para que eles possam expor suas demandas. "Existe um público grande de adolescentes no município e, através dessa conferência, a gente vai poder discutir caminhos para melhor atendê-los", informou ela, que ainda projetou que, quanto às crianças, um dos projetos de peso a serem concretizados em 2019 é a inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil Adilson Siqueira dos Santos.

Além de palestra, formação de grupos de trabalho e divulgação de suas respectivas propostas, a programação do encontro contará com uma apresentação artística de adolescentes atendidos pelo Projeto Solipar. A X Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente está marcada para as 8h desta terça, no salão do Projeto Solipar (Avenida João Domingues Gonçalves, 644, Centro).

Lucas Marcondes Araújo/NCPMT