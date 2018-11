Ações de conscientização contribuem para a redução de acidentes nas estradas do Paraná

Palestra da Polícia Rodoviária Federal em colégio de Londrina reforça a importância de ensinar educação no trânsito desde cedo

Em julho deste ano, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou o balanço de acidentes de trânsito do primeiro semestre de 2018 e celebrou a redução de números de acidentes. Nas estradas do Paraná a quantidade caiu 31,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. O resultado, segundo a organização, é reflexo de campanhas de conscientização, educação e prevenção.

Os alunos do 8º ano do Colégio Marista de Londrina, por exemplo, recebem anualmente representantes da PRF para uma conversa que serve como alerta e prevenção de acidentes no trânsito. De acordo com o coordenador de Ensino Fundamental Anos Finais do Colégio Marista Londrina, Moacir Stivanin, o objetivo é orientar os alunos e também as famílias. “Apesar de ainda não terem idade para dirigir, é papel dos passageiros alertar o motorista sobre a conduta correta e responsável. Acreditamos que a educação no trânsito é a forma mais poderosa de prevenir acidentes, por isso começamos desde cedo a falar sobre isso”, explicou.

A palestra faz parte do ProjetoValores para Vida, desenvolvido com as turmas do 7º e 8º ano do Colégio, que trabalha assuntos como amizades e a importância das relações, uso responsável de aparelhos eletrônicos, entre outros.

A palestra acontece no Auditório do Colégio Marista Londrina (Rua Maringá, 78 - Jardim Bancários), na segunda-feira (26) às 10h20min.

Luiza Lafuente/Asimp