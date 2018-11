Canção Nova fará cobertura de Congresso Internacional na Terra Santa

O IV Congresso Internacional dos Comissários da Terra Santa, de 26 de novembro a 2 de dezembro de 2018, contará com a cobertura da TV Canção Nova, em parceria com o Christian Media Center. Um documentário sobre este evento será exibido na estreia do programa “Revista Terra Santa”, em 14 de dezembro, às 12h, na TV Canção Nova. "Pastoral da Peregrinação: Acolhimento – Memória – Evangelização" é o tema dessa quarta edição do Congresso, com reflexões, estudos, orações, visitas guiadas e trocas de experiências. A principal atividade dos comissários é promover peregrinações à Terra Santa.

Participam o prefeito da Congregação para as Igrejas Orientais, Cardeal Leonardo Sandri, o Secretário do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, Dom José Octávio Ruiz Arenas, o ministro-geral da Ordem dos Frades Menores, Fr. Michael Perry, o Custódio da Terra Santa, Fr. Francesco Patton, além de 70 comissários provenientes de todo o mundo.

Asimp/Canção Nova