Caburé Canela inicia turnê com show na Concha neste domingo (25)

Com o apoio do Promic, a banda se apresentará em 13 cidades até janeiro

A banda Caburé Canela, uma das mais ativas do cenário musical londrinense, lança neste domingo (25) a turnê do álbum Cabra Cega, o trabalho de estreia do grupo. Em um show gratuito na Concha Acústica, marcado para as 18h, a banda vai apresentar canções do disco e um repertório ainda mais novo, criado após a gravação do álbum. No mesmo dia, ainda sobem ao palco as bandas Maracajá e Abacate Contemporâneo, outras duas expoentes da cena musical recente da cidade. A Concha fica na rua Piauí, 130, no centro.

Formada há cinco anos, a Caburé Canela lançou o álbum Cabra Cega em fevereiro de 2018. As sete canções do disco foram compostas por membros do grupo e passeiam por temas contemporâneos, explorando principalmente assuntos relacionados à subjetividade. O disco é conduzido por um personagem conceitual: um andarilho que, ao longo das músicas, experimenta diferentes paisagens de si mesmo.

A turnê conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic). Todos os shows serão registrados pelas produtoras audiovisuais Caruh Spisla e Natalia Castro, que acompanharão a banda nas viagens. O material dará a origem a um pequeno documentário, que será exibido e disponibilizado ao público em março de 2019.

A banda começará a viagem no início de dezembro. A primeira parada será em Assis (1), de onde segue para Presidente Prudente (2) e São Paulo (8 e 9). O grupo então se apresentará novamente em Londrina, no Canto do MARL (15). Essa primeira fase da turnê é toda de shows gratuitos, em espaços que atuam na perspectiva da descentralização cultural ou que realizam um trabalho de intervenção direta em comunidades economicamente desfavorecidas.

Depois de se apresentar no Canto do MARL, a Caburé pega novamente a estrada rumo a Florianópolis (29) e São Francisco do Sul (30). A turnê continua no ano que vem, pelas cidades de Porto Alegre (10), Pelotas (11), Caxias do Sul (12), Balneário Gaivota (19) e Curitiba (23 e 24). O grupo ainda se apresentará em Guarda do Embaú, Joinville e Blumenau, com datas a serem definidas.

A Caburé Canela, nascida em 2013, é composta por Carolina Sanches (voz), Lucas Oliveira (voz e guitarra), Maria Carolina Thomé (percussão), Mariana Franco (contrabaixo), Paulo Moraes (bateria) e Pedro José (voz e guitarra). Já a Maracajá, formada em 2017, é composta por Gabriel Kruczeveski (guitarra), José Silva (voz), Lara Moratto (flauta, saxofone e voz), Daniel Mancebo (bateria), Bruno Pacheco (contrabaixo) e Camila Rios (percussão). O Abacate Contemporâneo é composto por Eber Prado (guitarra), Rafael Fuca (guitarra), Sara Delallo (contrabaixo), Fabio Farinha (bateria) e Raquel Palma (vocal). O grupo estreou em 2014.

Felipe Melhado/Asimp