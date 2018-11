Alunos da EJA debatem importância dos rios durante Projeto Ecocidadão

Temática diferenciada celebra o Dia do Rio, comemorado em 24 de novembro

Nesta terça-feira (27), a partir das 14 horas, os participantes da Educação para Jovens e Adultos (EJA) do Centro de Convivência da Pessoa Idosa da Região Leste de Londrina (CCI Leste) vão debater a importância dos rios e as formas de denúncias de maus-tratos aos animais. O CCI Leste fica na Rua Gabriel Matokanovic, 260, no Jardim da Luz.

O objetivo do encontro é marcar as comemorações em prol do Dia do Rio, celebrado em 24 de novembro. Para isso, durante o mês inteiro o biólogo da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema) e professor, Jorge Akira Oyama, foi convidado pela professora e servidora da Gerência de Educação Ambiental da mesma secretaria, Adriana Rodrigues Barra Rosa Ferreira, para dar palestra aos adultos.

Juntos o biólogo e a professora trarão à tona as questões legislativas sobre as áreas e as consequências de ações consideradas criminosas. Isso porque maltratar os animais, descuidar, praticar tráfico e ou acumulação dos bichos, assim como ferir ou mutilar os bichos silvestres ou domésticos é crime federal, segundo a Lei nº 9.605/98 e o Decreto nº 6.514/08. Aquele que praticar uma dessas atitudes pode pegar uma pena de 3 meses a 1 ano de prisão acrescida de multa, que variam de R$ 500 a R$ 3 mil por pessoa. Quem presenciar cenas de maus-tratos pode denunciar pelo 153 ou diretamente na Sema, pelo (43) 3372-4770, de segunda a sexta, das 12h às 18h.

Sobre os rios, o professor mostrará fotografias daqueles que banham a região do CCI Leste e abordará questões, como a importância deles para a vida nos mais variados ecossistemas, a vegetação do entorno dos mesmos, o processo de erosão do solo, as áreas de proteção ambiental e a poluição devido ao forte crescimento de centros urbanos.

A mesma ação que será desenvolvida no CCI Leste também acontecerá nesta quarta-feira (28), às 14 horas, na Escola Municipal Professor Bento Munhoz da Rocha Netto, localizada na Rua Santos, 235, no Distrito de Lerroville. Durante o mês de novembro já foram realizadas outras quatro palestras como estas.

Ana Paula Hedler/Asimp