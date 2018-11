Inscrições para o Sisu começam em 22 de janeiro

Estudantes que fizeram o Enem 2018 podem se candidatar a uma das vagas ofertadas pelas 130 instituições de ensino superior

As inscrições para a primeira edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2019 começam em 22 de janeiro e seguem até as 23h59 do dia 25 do mesmo mês. O edital com as regras foi publicado na quarta-feira (21) no Diário Oficial da União.

O Sisu é o sistema eletrônico por meio do qual 130 instituições públicas de educação superior oferecem vagas a candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Podem se candidatar estudantes que fizeram o exame em 2018 e não tiverem zero na redação. O número total de vagas oferecidas pelas universidades ainda será divulgado.

No momento da inscrição, os interessados devem escolher até duas opções de cursos em ordem de preferência e a modalidade de concorrência (ampla concorrência ou ações afirmativas).

“O Sisu é uma das formas mais democráticas de ingresso no ensino superior público. O acesso se dá por meio de um computador ou celular com acesso à internet, propiciando ao candidato maior mobilidade a custo zero”, explica Vicente de Paula Almeida Junior, diretor de políticas e programas de educação superior da Secretaria de Educação Superior (Sesu) do MEC.

O resultado será divulgado em 28 de janeiro de 2019. As matrículas dos selecionados serão feitas nas instituições para as quais foram aprovados entre os dias 30 de janeiro e 4 de fevereiro de 2019.

Enem

Os gabaritos oficiais das provas do Enem 2018 podem ser conferidos no site do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (Inep). Os resultados finais de cada participante serão divulgados em janeiro do próximo ano.

Fonte: Governo do Brasil, com informações do Ministério da Educação e do Sisu