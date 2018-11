Conheça Gabi Lubies: concursada, coach, mãe e diva fitness aos 41 anos

Gabi Lubies é uma mulher multifacetada. Conheça a história desta mulher que surpreende com tantas conquistas e realizações distintas aos 41 anos

Existe um estereotipo preconceituoso de que pessoas que ostentam corpos sarados não investem o mesmo tempo que passam na academia em seus estudos e formação. A Diva fitness Gabi Lubies está ai para mostrar que isso não é necessariamente verdade.

Gabi não é apenas um corpo sarado. Sua lista de atributos é tão grande que chega a surpreender: além de ser Diva Fitness WBFF e graduada em educação física, Gabi é bailarina profissional, formada no método da Royal Academy of Dance, e tem também formação em coach pela Sociedade Latino Americana de Coach.

Atualmente, Gabi trabalha como auditora fiscal e diretora adjunta de um setor na Secretaria de Fazenda, e foi aprovada em diversos concursos públicos dos mais disputados do Brasil. Por esse motivo ela foi colunista do maior portal dedicado a concursos do país, dando dicas para aprovação. Gabi concilia músculos e cérebro.

Além disso, aos 41 anos, Gabi consegue tempo para conciliar a pesada rotina profissional e de treinos com sua vida familiar. Gabi é casada e tem dois filhos, e também dedica tempo para a família: “as pessoas me perguntam como eu consigo. Eu digo que o segredo é amar, as pessoas e o que faz. Assim, sempre nos dedicamos ao máximo”.

Com mais de 20 mil seguidores, Gabi tornou-se também uma influenciadora digital por trabalhar, cuidar da casa, dos filhos, marido, e conciliar a rotina de uma mulher comum com os treinos, o cuidado com a boa forma e as atividades profissionais: “as pessoas se identificam comigo porque eu sou uma pessoa como elas. Sou uma mãe que ama estar com a família, mas que sou muito intensa na minha vida em tudo. As pessoas se inspiram e se motivam a serem a melhor versão de si mesmas através de posts e dicas minhas, e isso é gratificante”.

MF Press Global

