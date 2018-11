Iate Clube/Fel/Londrina Futsal decide semifinal da série bronze fora de casa

A equipe do Iate Clube/FEL/Londrina Futsal volta a quadra neste sábado (24), as 20h30, no Complexo Esportivo Barro Preto, em Coronel Vivida, enfrentando o Rádio Voz/Máxima FM/Coronel Vivida pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paranaense da Série Bronze. No primeiro confronto, a equipe iateana foi derrotada pelo placar de 4 a 2.

A equipe comandada pelo técnico Wilton Santana precisa vencer no tempo normal, por qualquer placar, para forçar as disputas de pênaltis.

No confronto deste final de semana, o técnico londrinense não contará com o goleiro Adi, que se recupera de uma lesão no joelho esquerdo, sofrida ainda nas quartas de final, e com o ala Maycon, expulso no primeiro jogo.

Rafael Ribeiro/Asimp