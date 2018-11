Receitas: Torta Gelada

Ingredientes:

Massa

2 ovos

1/2 xícara de chá de leite

1 lata de leite condensado

1/2 lata de creme de leite

400 g de ricota esfarelada

2 colheres de sopa de margarina

Cobertura

1/2 lata de creme de leite

150 g de chocolate ao leite picado

Modo de Preparo:

Preaqueça o forno a 200°C. No liquidificador, bata os ovos, o leite, o creme de leite, o leite condensado, a ricota e a margarina, até ficar homogêneo. Em uma forma redonda e untada com margarina, despeje a mistura e leve ao forno por 40 minutos ou até dourar. Deixe esfriar e desenforme. Em outro recipiente, misture o creme de leite e o chocolate picado e leve ao fogo em banho-maria para derreter. Cubra a torta com o chocolate e leve-a para gelar. Dica: decore com raspas de chocolate ou chocolate em pó.

(Mondial.com)