Paraná é o maior certificador do Encceja no sul do Brasil

Está disponível a lista de escolas estaduais credenciadas para emitir o certificado ou a declaração de proficiência pelo Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) para o Ensino Médio. Confira a lista em: www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/EJA/escolas_ENCEEJA2018.pdf.

São 80 escolas distribuídas em todas as regiões, fazendo do Paraná o estado com o maior número de unidades certificadoras estaduais do ENCCEJA no sul do país. O Governo de Santa Catarina atende os participantes do exame em 40 Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJAs) e o Rio Grande do Sul em 30 Coordenadorias Regionais de Educação.

Para requerer a certificação em uma das escolas estaduais credenciadas, os participantes aprovados deverão apresentar os seguintes documentos:

- Requerimento de Solicitação de Certificação preenchido e assinado (www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/EJA/requerimentoENCCEJA2018.pdf);

- Original e cópia de RG ou Certidão de Nascimento ou Casamento;

- Original e cópia de CPF;http://enccejanacional.inep.gov.br/encceja/#!/loginParticipante

- Boletim Individual de Notas, disponível na página do participante no Inep (enccejanacional.inep.gov.br/encceja/#!/loginParticipante).

O prazo legal para a emissão dos documentos solicitados é de até 60 dias. Quando necessário, no ato do requerimento e entrega dos documentos, o participante poderá solicitar junto à escola credenciada uma declaração afirmando que o requerente deu entrada no processo, com o prazo para entrega do documento da Certificação.

É possível aproveitar o resultado do ENCCEJA de anos anteriores, bem como dos Exames da EJA Online da Secretaria da Educação e do ENEM até 2016 para solicitar a certificação no Ensino Médio.

Fundamental

Por enquanto estão disponíveis os resultados do ENCCEJA para o Ensino Médio. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), autarquia do Ministério da Educação responsável pelo exame, os resultados do Ensino Fundamental serão divulgados a partir de 10 de dezembro.

Os procedimentos para solicitar a certificação ou declaração de proficiência para o Ensino Fundamental serão os mesmos.

Federal

O Instituto Federal do Paraná (IFPR) também atua como unidade certificadora do ENCCEJA para o Ensino Médio.

A solicitação de certificação ou declaração de proficiência pelo IFPR começa a partir de 07 de janeiro de 2019 e deve ser feita diretamente no campus indicado no momento de inscrição. As informações sobre os procedimentos estão disponíveis na página: reitoria.ifpr.edu.br/servicos/certificacao/certificacao/encceja-2018/

EXAME – O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos é voltado para pessoas que não conseguiram concluir seus estudos na idade correta e agora desejam obter certificação no Ensino Fundamental ou Ensino Médio.

Ele consiste na aplicação de provas com perguntas de múltipla escolha e em uma redação. O candidato aprovado em todas as disciplinas recebe a certificação, mas também é possível receber declaração de proficiência somente nas disciplinas em que for aprovado. Para o Ensino Fundamental é necessário ter 15 anos completos ou mais na data das provas, enquanto o Ensino Médio exige 18 anos completos ou mais.

AEN