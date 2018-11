Vozes da Cidade apresenta David Mour em Londrina

Projeto viabiliza show com ingresso solidário no Centro Cultural Sesi/AML

Na sexta-feira do dia 30 de novembro, às 19h30, o projeto Vozes da Cidade, do Sesi Cultura Paraná, coloca no palco do Centro Cultural Sesi/AML (Rua Maestro Egídio Camargo do Amaral, 130 – Centro) o jovem compositor, arranjador, produtor musical e professor de música David Mour. Os ingressos devem ser trocados no dia da ação, com meia hora de antecedência, por meio da doação de 1 kg de alimento não perecível.

O show recebe o nome de "Mour", título do projeto de canções autorais fundado no final de 2012 por David. Influenciado pelo Pop, MPB e Folk, o CD de estreia desta ação, chamado "Estrangeiro", tem dez composições do artista, que também assina os arranjos e a produção. A banda também irá tocar músicas inéditas que farão parte do novo ep que eles lançam em janeiro de 2019.

O Vozes da Cidade, por sua vez, é um projeto que oferece visibilidade a artistas que desenvolvem trabalhos autorais e que apresentam composições originais da cena local. Algumas apresentações possibilitam encontros de artistas com formações inusitadas, assim como um repertório de canções recentemente lançadas.

Asimp/Sesi Cultural