​​​​​​​Atletismo Kids reúne 600 crianças no VGD

A 4ª edição do Atletismo Kids da Caixa reuniu cerca de 600 crianças de 8 a 11 anos ontem no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), em Londrina. Nem mesmo a chuva que caiu durante todo o dia na cidade foi capaz de diminuir a animação da turminha, que se divertiu muito com a programação montada para recebê-los. Ao todo 13 escolas da rede municipal marcaram presença nas duas etapas do evento.

As atividades foram mais intensas na parte da manhã, quando foi realizada a primeira etapa. Assim que a chuva deu uma trégua, a criançada tomou conta do gramado do VGD e fez a festa. Eles brincaram e vibraram muito a cada prova concluída. Para fechar, todos ainda levaram para casa uma medalha de participação. Mais um prêmio para quem esperou meses por este momento.

Na parte da tarde, a chuva não deixou ninguém ir para o gramado. A organização, então, encontrou uma alternativa que agradou a todos: visitar o museu do Londrina Esporte Clube, que fica no VGD. “Foi um momento único para todos. Se não deu para ir para o gramado, ao menos eles tiveram uma oportunidade bem legal de conhecer um pouco mais da história do LEC”, contou a professora Silvana Vieira, que coordenava uma turminha de 50 alunos da Escola Municipal Sônia Parreira.

“O evento Atletismo Kids tem se tornado mais forte a cada edição. É uma ferramenta importante dentro do nosso projeto hoje, visando o fortalecimento da modalidade na região. Mesmo com a chuva, tivemos a participação de 13 escolas, o que é bastante significativo”, analisou o coordenador de programas do projeto Londrina Atletismo, Felipe Casonato.

O Caixa Kids é uma ação integrante do programa Atletismo Kids, que há três anos fomenta o atletismo nas escolas municipais de Londrina no contraturno escolar. Em 2018, o programa esteve presente em seis escolas da cidade e atendeu mais de 500 crianças entre 8 e 11 anos. Para o ano que vem, já há uma lista de espera de instituições que desejam receber o trabalho.

A quarta edição do Atletismo Caixa Kids contou com patrocínio master da Caixa, Governo Federal, Secretaria Municipal de Educação e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), e patrocínio das Faculdades Inesul e Colégio Ética.

Rafael Souza/Asimp