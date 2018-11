Projeto para o Aeroporto de Londrina conquista premiação internacional

Desenvolvido pela Infraero, o projeto “Aeroporto Digital” venceu na categoria Reconhecimento Especial, em cerimônia da Bentley Systems

Um projeto-piloto desenvolvido pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) para o Aeroporto Governador José Richa, foi um dos ganhadores do Prêmio Year in Infrastructure 2018, oferecido pela Bentley Systems, Incorporated. O projeto “Aeroporto Digital de Londrina” foi contemplado na categoria de Reconhecimento Especial, como Avanços em Gêmeos Digitais para Aeroportos.

A iniciativa da Infraero para o Aeroporto de Londrina vai consistir em modelagem digital em terceira dimensão (3D) do aeroporto da cidade. Esta modelagem, a primeiro do país a utilizar a metodologia BIM (Building Information Modeling – Modelagem de Informações da Construção), poderá ser sincronizada em um sistema inteligente para gerenciar infraestrutura e edificações.

Para o presidente do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Bruno Ubiratan, a premiação é extremamente positiva e importante para a cidade, colocando Londrina nos meios internacionais de infraestrutura e inovação. “A atual gestão do Município tem a visão de que o desenvolvimento da cidade é diretamente ligado com o nosso aeroporto. Contar com esse projeto-piloto da Infraero já é uma grande conquista, e o prêmio concedido pela Bentley acaba por reforçar isso”, destacou.

A seleção dos vencedores ocorreu durante a Conferência Year in Infrastructure, realizada de 15 a 18 de outubro, em Londres. O encontro reúne anualmente profissionais para compartilhar práticas inovadoras em projetos de infraestrutura, engenharia, construção e operações.

O BIM, utilizado neste projeto, permite que todas as ferramentas de infraestrutura sejam transferidas do papel para o ambiente virtual. Com isso, os projetos ganham um nível maior de eficiência, além de melhor colaboração e comunicação entre os agentes envolvidos.

Para o prêmio concedido pela Bentley, desenvolvedora do software, foram inscritos 420 projetos de diversos países, e após análise criteriosa foram escolhidos 57 finalistas.

Representando a Infraero na cerimônia de premiação, esteve o diretor de Planejamento e Finanças da Infraero, Angelo Luiz Moreira Grossi. Para ele, a modelagem BIM é o que há de mais moderno em tecnologia para construção. “A Infraero desenvolveu internamente um modelo, e escolheu o aeroporto de Londrina para ser o piloto da nossa rede, modelado em BIM. Inscrevemos esse projeto para a premiação, sendo a única empresa da América Latina a submeter um projeto, e a única estatal 100% pública a participar até então”, apontou.

O diretor da Infraero citou os fatores que influenciaram na escolha para que o Aeroporto de Londrina fosse pioneiro nessa iniciativa. “Optamos pelo Aeroporto de Londrina pela sua organização, e pela característica tecnológica da região. Ganharmos esse prêmio, é algo muito marcante, principalmente por sermos uma empresa estatal”, frisou.

Aeroporto Digital

Grossi explicou que o projeto aglomera os principais itens de infraestrutura do aeroporto em um modelo digital tridimensional. Isso inclui as pistas, a construção, o plano diretor do aeroporto, parte elétrica e hidráulica, entre outros. “E o BIM permite várias funcionalidades, que atingem todas as área. Por exemplo, você pode andar pelo aeroporto, digitalmente, e ver, baseado em uma simulação de fluxo de passageiros, qual o melhor local para colocar determinada área comercial, ou qual o tipo de marketing e publicidade mais indicado”, exemplificou.

O prazo previsto pela Infraero é que este modelo seja entregue até o início de 2019. “Este projeto de Londrina terá algumas funcionalidades, contemplando a construção com seus principais ativos. Ali podemos vislumbrar inclusive futuras expansões, quais serão seus impactos, tudo digitalmente através dessa ferramenta. É uma tecnologia complexa, moderna, e de extrema utilidade para a empresa e a sociedade em geral”, finalizou.

Juliana Gonçalves/NCPML