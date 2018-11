Rolândia: Prefeito participa da solenidade de aniversário do Hospital São Rafael

O Prefeito Interino Roberto Negrão participou, na sexta-feira (23), da solenidade de aniversário de 61 anos do Hospital São Rafael. Na oportunidade, os Diretores da unidade, Paulo Boçois de Oliveira, Sérgio Branco e Janaína Farina Silva apresentaram melhorias e benefícios do Hospital para a população.

Dentre as novidades estão: reforma e ampliação da recepção, com mais banheiros, banheiros adaptados, troca de piso; aumento no número de leitos de 55 para 72 e a oferta de internet wi-fi grátis para pacientes e acompanhantes. A nova ala inaugurada foi batizada de Centro de Internação José Antônio Vanzella, em homenagem ao saudoso “Nico” Vanzella, benemérito da cidade.

O Hospital São Rafael foi fundado no dia 25 de novembro de 1957 e o evento contou com a presença do Arcebispo Metropolitano de Londrina, Dom Geremias Steinmetz, o Deputado Federal Alex Canziani, os Deputados Estaduais Cobra Repórter e Tiago Amaral, a Coordenadora de Ações em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, Suely Woehl, os Vereadores Eugênio Serpeloni (Presidente do Legislativo), Alex Santana, João Gaúcho, Reginaldo Silva, Irineu de Paula, Edileine Griggio, Professora Maria do Carmo, Rodrigão e Andrezinho da Farmácia, o Diretor da Câmara Reginaldo Burhoff, representantes da 17º Regional de Saúde, representantes dos municípios atendidos pelo Hospital, lideranças locais, Servidores do Hospital, convidados e a comunidade.

