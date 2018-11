Candidata a Musa do Brasil é prima e desafeto da campeã de 2017

O clima deve esquentar na final do concurso Musa do Brasil 2018, marcada para acontecer no mês que vem em São Paulo. É que a modelo e microempresária Bianca Caetano, representante do Mato Grosso, é prima e desafeto da atual campeã Vanessa Perez.

Nos bastidores de um ensaio fotográfico, Bianca revelou que entrou na disputa também para provocar a prima. Confiante na classificação, a Musa do Mato Grosso quer receber a faixa de campeã das mãos da própria Vanessa. “Quero o título dela, vai ter que me entregar a faixa e dar os parabéns, engolir todo o orgulho e aceitar a minha vitória. Estou sonhando com essa cena. Vai ter que me engolir”, disparou a morena de 27 anos.

Mãe de uma menina de apenas um ano, a candidata a Musa do Brasil garante que já recuperou sua forma. Ostentando 104cm de bumbum e uma cinturinha de 65cm, Bianca tem 1,67m de altura e pesa 62kg. “Sou uma mulher normal, não sou plastificada e nem quero isso. Vou ganhar sem apelar para cirurgia plástica. Comigo é treino todo dia e alimentação balanceada. Nada de exageros e de bebedeiras, sou geração saúde de verdade”, provocou.

Eduardo Graboski/ M2 Mídia

