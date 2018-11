Ibiporã: Ballet Dom Quixote começa dia 29/11 e vai até 02/12

Espetáculo de encerramento de 2018 do Ballet de Ibiporã será apresentado esta semana no Cine Teatro Pe. José Zanelli

A Escola de Ballet da Secretaria de Cultura e Turismo de Ibiporã estreia esta semana o seu espetáculo de encerramento de 2018, o ballet “Dom Quixote”, que terá sua primeira apresentação na quinta-feira (dia 29/11), a partir das 14h, somente para alunos da rede municipal de ensino.

Na sexta-feira (dia 30/11), às 20h, no Cine Teatro Padre José Zanelli, acontece a primeira apresentação para os pais e convidados, com a cerimônia de formatura de alunos que se graduaram na escola. No sábado e no domingo, dias 1 e 2 de dezembro, também no Cine Teatro, os bailarinos voltam ao palco para mais dois espetáculos, que têm a participação de todos os alunos da Escola de Ballet.

Uma carga de ingressos é distribuída diretamente aos pais dos alunos para que os familiares possam prestigiar o espetáculo. Para o restante do público, os ingressos poderão ser retirados na bilheteria do Cine Teatro, dependendo da disponibilidade de convites, uma hora antes das apresentações. A direção do espetáculo é de Leila Assis.

Realização da Prefeitura de Ibiporã/ Secretaria Municipal de Cultura e Turismo/ Escola de Ballet. Apoio: Associação dos Pais do Ballet de Ibiporã.

NC/PMI