Conselho Deliberativo do Sebrae/PR será presidido por Darci Piana

Presidente da Fecomércio PR e vice-governador eleito do Paraná foi escolhido para comandar a entidade dedicada às micro e pequenas empresas no Paraná

Darci Piana foi eleito, ontem (26), o novo presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae/PR. A eleição ocorreu na reunião dos representantes das 13 entidades que têm cadeira no Conselho do Sebrae/PR, na sede da entidade, em Curitiba. O novo presidente do Conselho Deliberativo foi eleito por unanimidade para a gestão 2019-2022. Darci Piana é presidente da Fecomércio PR, vice-governador eleito do Paraná e substituirá Ágide Meneguette, presidente da Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep), na presidência do CDE, do Sebrae/PR.

Com posse marcada para janeiro de 2019, Darci Piana, afirma que recebe a missão com naturalidade. “Conheço a atuação e a história do Sebrae/PR. Agora, vou trabalhar junto às demais entidades do CDE para ajudar as micro e pequenas empresas a se desenvolver e, com isso, apoiar o crescimento do Estado. Recebemos a gestão do presidente Ágide, um líder e amigo na luta pelo setor produtivo paranaense, o que também ajuda nesta transição”, projeta.

Sobre metas e o futuro do Sebrae/PR, Piana detalha que vai tratar do tema com a diretoria executiva, que foi reeleita também nesta segunda-feira. “Vamos nos reunir e traçar um plano para ver o que precisa avançar. A gente sabe que o Sebrae realiza um trabalho extraordinário, mas sempre existem meios de melhorar esse caminho para ajudar ainda mais os pequenos negócios”, cita.

Piana, que já presidiu o CDE do Sebrae/PR em 2007 e 2008, conciliará a presidência do órgão deliberativo, da Fecomércio PR, bem como será o vice-governador do Paraná, em 2019. Para exercer as atividades que envolvem setor produtivo e serviço público tem, claro, a sua estratégia. “Serviço, trabalho, isso é o que eu sei fazer há muito tempo e vou fazer um esforço ainda maior para justificar a confiança recebida para executar esses trabalhos”, completa.

Ágide Meneguette, que continua como conselheiro do Sebrae/PR indicado pela Faep, fez um balanço positivo da sua segunda gestão à frente do CDE. Ágide foi presidente de 2003 a 2006 e, agora, em 2017 e 2018.

“Preparamos o Sebrae para uma renovação da equipe técnica, conseguimos inovar e ampliar atendimentos, tudo pensando na melhor relação da empresa com o serviço prestado aos pequenos empreendedores. Agora, com a eleição do Piana, tenho a certeza que ele fará um excelente trabalho e podemos já projetar uma maior participação do Sebrae em projetos de desenvolvimento do Estado. Isso é importante que porque é uma casa apartidária, que tem competência e está aqui para defender o interesse de toda sociedade”, reflete Ágide.

Na gestão do presidente Ágide Meneguette, o Sebrae/PR ampliou sua atuação territorial, inovou com mais canais digitais dentro de uma estratégia de atendimento focada em ambiente de negócios, educação empreendedora, gestão empresarial, inovação, liderança e startups. O esforço coletivo em todo Paraná proporcionou um número de mais de 350 mil empresas atendidas em 2017 e 2018. A entidade também iniciou um processo de transformação digital tendo como meta o fortalecimento da cultura da inovação, simplificação de processos e gestão, com o propósito de trabalhar este cenário com os clientes em todo Paraná.

A Diretoria Executiva do Sebrae/PR foi reeleita, também, nesta segunda-feira. Vitor Roberto Tioqueta permanece como diretor-superintendente; Julio Cezar Agostini, como diretor de Operações; e José Gava Neto, como diretor de Administração e Finanças.

“Agradecemos o voto de confiança e temos a consciência de que essa responsabilidade só aumenta diante dos desafios que o contexto econômico impõe para as micro e pequenas empresas. Com apoio do CDE, com a dedicação da equipe Sebrae, podemos continuar e melhorar nosso trabalho em todo Paraná”, destaca Vitor Roberto Tioqueta. Atualmente, o Sebrae/PR dispõe 225 espaços físicos entre regionais, escritórios, pontos de atendimento e salas do empreendedor, formando uma rede em 153 municípios paranaenses.

Os conselheiros do Sebrae/PR também elegeram o novo Conselho Fiscal, que será formado por João Gogola Neto e Claudiomiro Santos Rodrigues, da Organização das Cooperativas do Paraná (Ocepar); Evaldo Kosters e Guilherme Fiorese Philippi, Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep); Jonas Bertão, da Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais do Estado do Paraná (Fampepar); e Nilson Hanke Camargo, da Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep). Com mandato de quatro anos, o novo Conselho Fiscal assumirá em 1º de março de 2019.

Conselho Deliberativo

Com modelo de gestão compartilhada, o Conselho Deliberativo do Sebrae/PR é formado por representantes de segmentos do setor produtivo, de instituições de crédito e poder público. Funciona como uma assembleia geral, soberana, que representa a tomada de decisões de forma democrática. Ao todo, são 13 entidades que têm assento no Conselho, sendo a Agência de Fomento do Paraná, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Centro de Integração de Tecnologia do Paraná (Citpar), Faep, Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap), Fampepar, Fiep, Fecomércio PR, Sebrae Nacional, Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, Ocepar e Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Adriano Oltramari/Sebrae/PR