Roberto negrão prestigia final da Copa Rolândia de Futebol Suíço

O Prefeito Interino Roberto Negrão, o Secretário de Esportes Diego Evangelista, os Diretores da Secretaria de Esportes Paula Negrão e Thiago Barão, a equipe da Secretaria de Esportes e o Vereador João Ardigo prestigiaram neste domingo de manhã, no Estádio Erich Georg, a decisão da 8° Copa Rolândia de Futebol Suíço.

Na decisão do 3º e 4º lugar: Califórnia/Sam Plac 7 x 1 Red Bull Brasil. E na grande decisão Amigos do Xuxa / Bar do Paquinha 2 x 1 Califórnia / Loja do Motorista. A equipe do Amigos do Xuxa / Bar do Paquinha foi a grande campeã! Parabéns aos jogadores e comissão técnica dos times participantes.

NC/PMR