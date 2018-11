Paraná terá 9 postos de atendimento durante a Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer da Pele

Campanha será realizada no dia 1 de dezembro, das 09 às 15h. Consulte informações sobre os postos de atendimento

Pelo 20º ano consecutivo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) promove, em todo o Brasil, o Dia Nacional de Combate ao Câncer da Pele. No dia 1 de dezembro, das 9 às 15h, a Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer da Pele, há 5 anos também conhecida por #DezembroLaranja, cerca de quatro mil médicos dermatologistas e voluntários somarão forças para a prestação de atendimento e esclarecimento quanto à importância de adotar medidas preventivas. As consultas serão realizadas gratuitamente em 132 postos de atendimento em diversos estados do Brasil. No Paraná a campanha contará com 9 postos de atendimento em Curitiba, Apucarana, Cascavel, Maringá, Londrina, Paranavaí, Foz do Iguaçu e Toledo. Em Curitiba os atendimentos serão realizados no Hospital de Clinicas (prédio dos ambulatórios -SAM1) e na Santa Casa de Curitiba (Centro Médico). A avaliação dos pacientes será gratuita e não é necessário agendamento prévio.

Desde 1999, a campanha já beneficiou mais de 594 mil brasileiros, e nesta 20ª Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer da Pele da SBD, a previsão é de que 30 mil pessoas sejam atendidas. A campanha dá continuidade ao tema “Se exponha, mas não se queime”, com o objetivo de cativar a população ao fazer um trocadilho entre exposição solar e a exposição nas redes sociais. “É o momento de promover a visibilidade do tema e de tentar mais uma vez realizar uma campanha participativa, coletiva e atuante. Todas as ações em torno do #DezembroLaranja integram o compromisso da gestão, que é oferecer informações que possam contribuir para a prevenção do câncer da pele”, afirma o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Dr. Sérgio Palma. Para mais informações e localização dos postos de atendimento acesse: http://www.sbd.org.br/dezembroLaranja/exame-preventivo-gratuito/. O site da campanha é o www.dezembrolaranja.com.br.

Em Curitiba o Hospital de Clínicas e a Santa Casa participarão do evento. “Teremos uma ação especial com 9 postos de atendimento no Paraná, com atendimento das 09 às 15h, em que vários médicos voluntários irão atender a população em busca de novos diagnósticos de câncer de pele e conscientização da população para este câncer, que é o mais diagnosticado no Brasil atualmente”, Janyana Deonízio - Coordenadora regional da Campanha Nacional de Prevenção do Câncer de Pele. Após o dia da campanha, os pacientes diagnosticados com câncer de pele são encaminhados para o tratamento adequado das lesões. Um dos maiores objetivos é conscientizar a população sobre o câncer de pele, que é o tipo de câncer mais comum diagnosticado atualmente, formas de prevenção e detecção precoce. São feitas várias atividades educativas para conscientizar a população sobre a prevenção do câncer que inclui medidas de proteção solar adequada e uso de cremes fotoprotetores. A campanha visa ainda valorizar o médico dermatologista, que é o médico indicado para fazer esse diagnóstico e o tratamento dessa doença. No ano passado foram atendidos, no Paraná, 1.605 mil pacientes e feitos 286 diagnósticos durante a campanha.

De dezembro deste ano a março de 2019, ou seja, durante todo o verão, serão promovidas ações e atividades de informação na internet, ruas, praias e parques. As recomendações básicas da SBD incluem a adoção de medidas fotoprotetoras, como evitar os horários de maior incidência solar (das 10h às 16h); utilizar chapéus de abas largas, óculos para sol com proteção UV e roupas que cubram boa parte do corpo; procurar locais de sombra, bem como manter uma boa hidratação corporal. A sociedade médica também orienta para o uso diário de protetor solar com fator de proteção de no mínimo 30, que deve ser reaplicado a cada duas a três horas, ou após longos períodos de imersão na água.

Asimp/ Sociedade Brasileira de Dermatologia