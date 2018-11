Londrina é a campeã nacional de handebol dos Jogos Escolares da Juventude 2018

O time MRV/UniCesumar/Paiquerê FM/Unimed Londrina passou invicto desde a fase municipal e concluiu a competição sem nenhuma derrota nas sete fases. A equipe é fruto de uma parceria entre o Colégio Estadual Marcelino Champagnat e a Fundação de Esportes de Londrina (FEL), que apoia a equipe através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe).

O grupo de atletas de 15 a 17 anos agora vai disputar a fase mundial dos Jogos Olímpicos da Juventude, que acontece em 2019 no Catar. Segundo o assessor de esportes da FEL, Sandro Henrique dos Santos, a vitória é resultado de um trabalho desenvolvido pela Fundação desde as bases. “É uma enorme alegria ver o time campeão, porque sabemos que é um trabalho de base nos quais os atletas têm muito futuro. Com a possibilidade da iniciação esportiva na escola, as crianças e adolescentes começam a participar de competições e se espelham nas modalidades adultas, que também têm se destacado. Isso permite a eles vislumbrar um futuro no esporte municipal, que alcançam bons resultados em competições nacionais e internacionais”, disse.

De acordo com o técnico Leandro Carrera, a importância do projeto desenvolvido no colégio, que tem mais de dez anos de existência na cidade, é muito grande. "Como técnico, o sentimento é de extrema felicidade, já que o projeto consegue 'alimentar' a categoria adulta. A cada partida a gente vê esse crescimento desses meninos. O resultado é incrível e nos traz ótimas perspectivas, principalmente pensando na continuidade desses meninos aqui em Londrina", expôs.

Atletismo

Além da vitória no handebol, a passagem por Natal para a disputa dos Jogos Escolares da Juventude ficará marcada na história da equipe Londrina/Caixa/IPEC de atletismo. O grupo conquistou dois ouros, duas pratas e um bronze, totalizando cinco medalhas no Paraná no maior torneio escolar do país. Com os pódios, o time londrinense reafirma mais uma vez a condição que o coloca entre os principais formadores de atletas da atualidade no Brasil.

