Servidores atendem pedidos de Natal de crianças londrinenses

Alunos da rede municipal de educação fizeram 4 mil cartinhas com pedidos; SMRH adotou 120 correspondências

Não há mais cartinhas da campanha Papai Noel dos Correios na Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH). Em menos de uma semana, os servidores da Prefeitura de Londrina adotaram todas as 120 correspondências nas quais crianças contam qual presente gostariam de ganhar no Natal. A SMRH foi um ponto de arrecadação da campanha onde servidores se solidarizaram, comprometendo-se a fazer natais mais felizes.

Agora, o prazo para entrega dos brinquedos é 4 de dezembro. Arrecadados os presentes, a Secretaria encaminhará o montante aos Correios, que assumem a figura do Papai Noel, e têm a missão de entregá-los antes do Natal nos lares das crianças que fizeram os pedidos.

Segundo o gerente de Treinamento e Desenvolvimento da SMRH, Wagner Pereira, a adoção das cartinhas foi um sucesso. “Este é o segundo ano que participamos e mais uma vez as cartinhas acabaram em poucos dias. Sempre há um engajamento dos servidores em prol da campanha”, disse.

O Papai Noel dos Correios é fruto de uma parceria entre os Correios e a Secretaria Municipal de Educação (SME), que arrecada as cartinhas nas escolas municipais e centros municipais de educação infantil (CMEIs). Neste ano, participaram da campanha 11 escolas e quatro Cmeis de todas as regiões da zona urbana e rural de Londrina, totalizando 4 mil pedidos.

De acordo com a responsável pelos projetos pedagógicos da SME, Carla Cordeiro, a iniciativa conta com o engajamento de toda a sociedade em prol da causa. “Nós sempre participamos da campanha, nossa motivação é ver todos os anos a cooperação da comunidade em fazer o Natal dos nossos alunos mais feliz. Ver aquela criança com um rostinho feliz é muito gratificante e vale o empenho de todos”, expôs.

Quem não colaborou com a campanha ainda pode adotar uma cartinha em três pontos de arrecadação. São eles a Agência Central dos Correios, localizada na Rua Maestro Egídio Amaral, 246; Agência Juscelino Kubitschek, que fica na Rua Sergipe, 1.765; e Agência Bandeirantes, situada à Rodovia Celso Garcia Cid, 900.

