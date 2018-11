Iate Clube Futsal encerra 2018 com quarta colocação na Série Bronze e título estadual na base

Time adulto perdeu na semifinal do Paranaense mas garantiu uma vaga na Série Prata de 2019; a equipe sub-18 foi campeã do JOJUPs em Toledo

A equipe do Iate Clube/FEL/Londrina Futsal encerrou sua participação no Campeonato Paranaense da Série Bronze 2018 obtendo o quarto lugar. No último sábado (24), fora de casa, os londrinenses foram derrotados na semifinal novamente pelo Rádio Voz/Máxima FM/Coronel Vivida Futsal. O jogo terminou com placar de 3 a 2 para o time da casa. Ao ficar entre os quatro melhores da competição estadual, o Iate Clube garantiu a vaga para disputar a Série Prata em 2019. Diante da equipe do sudoeste, os gols do time foram anotados por Paulinho e Luan Marcos.

Na final do torneio, o Rádio Voz/Máxima FM/Coronel Vivida Futsal enfrentará o time de Faxinal, que eliminou o Acel/Chopinzinho na outra semifinal.

O retrospecto da equipe adulta de Londrina, em 2018, é de 11 vitórias em 24 partidas, com quatro empates e nove derrotas, totalizando um aproveitamento de 51,39%. Foram anotados 80 gols e sofridos 62, encerrando o ano com saldo positivo de 18 gols. O maior artilheiro foi Marcelinho, com 20 gols, seguido pelos jogadores Eci, que marcou 16 vezes, e Paulinho, que balançou as redes em 13 oportunidades.

Além da importante colocação do time no Parananese Série Bronze, Londrina teve outra conquista com a categoria Sub-18, que sagrou-se campeã da modalidade nos Jogos da Juventude (JOJUPs), em Toledo. O título foi conquistado em setembro deste ano, e veio depois de seis anos e de forma invicta, com uma vitória na final sobre um dos favoritos, o São José dos Pinhais, pelo placar de 3 a 0.

A equipe treinou desde março sob o comando do técnico Wilton Santana e do auxiliar Giovani Montinni, e dez dos atletas campeões serviram a equipe adulta do Iate Clube/FEL/Londrina Futsal durante a temporada, no Campeonato Paranaense Série Bronze, Taça Paraná Sub-20 e Jogos Abertos do Paraná Divisão A.

O treinador Wilton Santana disse que o retrospecto de 2018 foi satisfatório e motiva todo o elenco e comissão técnica na sequência dos trabalhos para a montagem do time que disputará a próxima temporada. “Fizemos um bom papel em todos os campeonatos, o que nos fortalece e nos deixa muito felizes. No adulto, conseguimos a vaga para a Série Prata, e agora pretendemos garantir a continuidade dos investimentos para poder trazer reforços e disputar a competição.

Além disso, veio um título importante para o Sub-18 depois de vários anos. De 12 jogadores desse time de garotos, 10 são atletas aqui de Londrina mesmo, o que valoriza o trabalho de base bem feito. Ainda tivemos um quarto lugar no Sub-20 no Campeonato Paranaense. Agora é trabalhar duro para colher bons frutos em 2019”, destacou Santana, que é o técnico das três categorias.

As equipes do futsal de Londrina do Iate Clube são patrocinadas pela Fundação de Esportes de Londrina, por meio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (FEIPE).

Artilheiros

20 gols – Marcelinho

16 gols – Eci

13 gols – Paulinho

10 gols – Simões

9 gols – Tales

6 gols – Pedrinho

5 gols – Luan Vitor

4 gols – Fernando, Luan Marcos e Maycon

2 gols – Adi, Bruno e Lucas Mello

1 gol – Felipe, João Victor, Matheus, Nicolas e Zé Paulo

