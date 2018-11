Cultura divulga os projetos de Carnaval classificados para o Promic

Município disponibilizará o montante de R$ 260 mil para as iniciativas; os proponentes podem entrar com recurso até o dia 3 de dezembro

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, divulgou, nesta segunda-feira (26), o edital preliminar da seleção de projetos culturais para o Carnaval beneficiados pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic). A publicação está no Jornal Oficial do Município, edição 3.661, disponível pelo portal www.londrina.pr.gov.br .

De acordo com o Edital de Chamamento Público nº 004/2018, que disponibiliza R$ 260 mil, três projetos foram classificados: Bailinho do Plantão – Ano 2, do Projeto Plantão Sorriso; Carnaval Bloco Bafo Quente Londrina 2019, da Associação dos Profissionais de Dança de Londrina e Região Norte do Paraná; e Bloco Folia da Cidadania, da Associação de Democratização da Comunicação – ADECOM.

As propostas dos projetos foram analisadas pela Comissão de Análise de Programas e Projetos Estratégicos (CAPPE), que, nesta fase, verificou se as exigências do Edital de Chamamento Público nº 004/2018 foram atendidas e listou os projetos na condição de Classificados e Desclassificados com a respectiva pontuação.

Os proponentes podem entrar com recurso até o dia 3 de dezembro. Após a análise dos recursos, a classificação dos projetos poderá ser alterada pela CAPPE.

