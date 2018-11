10ª edição da Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente acontece em Londrina

Evento espera reunir 800 pessoas, entre adultos, jovens, adolescentes e crianças em prol dos direitos fundamentais dos menores de idade

Começa nesta quinta-feira (29), às 13 horas, a X Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O encontro pretende reunir cerca de 800 pessoas na sede da Escola Profissional e Social do Menor de Londrina (Epesmel), localizada na Rua Angelina Ricci Vezozzo, 85, Parque das Indústrias Leves.

A conferência também prosseguirá durante a sexta-feira (30), das 8h às 18h, no mesmo local. O objetivo é debater os direitos fundamentais e as medidas proteção integral às crianças e adolescentes de Londrina e região. Para isso, os interessados em participar deveriam ter se inscrito até a última sexta-feira (23). Ao todo, 352 pessoas se inscreveram como observadores e 428 delegados. Os interessados em participar ainda podem fazê-lo, até chegar o limite de 800 pessoas no total . Para isso, é preciso apresentar um documento com foto no horário e local do evento.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) disponibilizou 300 vagas para os observadores, que puderam escolher dentre um dos cinco eixos disponíveis que são: a garantia dos direitos e políticas públicas integradas e de inclusão social; a prevenção e enfrentamento da violência; o orçamento e o financiamento das políticas públicas; a participação, a comunicação social e o protagonismo das crianças e dos adolescentes e a importância dos processos de gestão e controle social das políticas públicas e o papel dos conselhos.

Durante o encontro serão eleitos sete delegados de cada categoria, que poderão deliberar sobre as propostas da política municipal de atenção aos direitos da criança e do adolescente para os anos de 2019 a 2022 e vão representar Londrina na Conferência Estadual da Criança e do Adolescente, que acontecerá em Curitiba, em 2019.

Este ano, o objetivo dos organizadores é debater “Proteção integral, diversidade e enfrentamento à violência” e para isso serão apresentadas 142 propostas que foram sistematizadas dentre as mais de 900 demandas colhidas durante as 21 pré-conferências realizadas pelo CMDCA, em todas as regiões de Londrina, inclusive na zona rural. Os encontros preparatórios reuniram mais de mil pessoas entre crianças, adolescentes e adultos, que discutiram diversas questões relacionadas aos cinco GTs. Todas elas podem ser acessadas pelo link https://goo.gl/yzi5Yq.

Cronograma

Primeiro dia (29/11)

o Às 13 horas - Credenciamento dos participantes

o Às 13h40 - Aprovação do Regimento Interno da conferência

o Às 14h20 - Abertura oficial da X Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

o Às 15 horas - Conferência sobre “Proteção integral, diversidade e enfrentamento à violência”, com o doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), mestre em Ciência Política pela mesma universidade e graduado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), Ruda Guedes Moises Salerno Ricci.

o Às 16 horas – Debate e roda de conversa

o Às 17 horas - Encerramento das atividades do dia

Segundo dia (30/11)

o Às 8 horas -Acolhida e orientação sobre os trabalhos do dia Explicação da dinâmica do Grupos de trabalho (GT)

o Às 9 horas - Início das atividades dos GTs

o Às 11h30 - Eleição dos delegados por categoria

o Às 12 horas – Intervalo para almoço

o Às 13h30 - Pré-plenária

o Às 14h - Apresentação do(a)s delegado(a)s eleitos para a Conferência Estadual

o Às 14h15 - Plenária final - Deliberação das propostas e moções

o Às 17 horas - Encerramento

Ana Paula Hedler/NCPML