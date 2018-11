Conselheiro da embaixada da China fala sobre ciência e tecnologia em Londrina

Evento apoiado pela Prefeitura de Londrina visa o desenvolvimento do setor na cidade; entrada é franca

Londrina recebe na próxima quinta-feira (29) a visita do conselheiro da embaixada da China no Brasil, Changlin Gao, que realizará uma palestra sobre “O desenvolvimento da Ciência e Tecnologia na China”. O evento acontece às 14h30, na sede do Sebrae Londrina, localizada na Avenida Santos Dumont, 1.335, Jardim Aeroporto. Interessados podem participar gratuitamente, confirmando presença pelo telefone 3356-1414.

O evento é organizado pelo Sebrae e conta com apoio da Prefeitura de Londrina, por meio do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel). A proposta da conversa é oferecer um espaço para reflexão e busca de oportunidades para o desenvolvimento da ciência e tecnologia no âmbito municipal.

De acordo com o assessor da Codel, Fabian Trelha, o evento contribui para relações entre o governo chinês e Londrina. “Entendemos que iniciativas como essa fomentam a economia local, principalmente as voltadas à ciência e tecnologia, uma das prioridades do Instituto. Estabelecer relações com a China é importante pelo volume de demanda que o mercado chinês apresenta atualmente e pelos investimentos que têm sido realizados. Já há uma aproximação entre a China e Londrina, portanto esperamos que esses vínculos se estreitem, trazendo novas e oportunidades ao Município”, expôs.

O presidente da Codel, Bruno Ubiratan, reitera o discurso de Trelha e afirma que a palestra vai ao encontro dos objetivos do Instituto. “A Codel tem a missão de desenvolver o cenário de ciência e tecnologia em Londrina, portanto apoiamos iniciativas como essa, que ampliam nossos horizontes apresentando novas perspectivas. Quanto mais pessoas falarem de inovação, ciência e tecnologia na cidade, melhor, então convidamos a comunidade e setores interessados a participar”, disse.

Changlin Gao

O conselheiro para Ciência e Tecnologia da embaixada da China no Brasil é referência no assunto. Ele é mestre em Filosofia de Ciência e Tecnologia, pela Renmin University of China e diretor do Centro de Intercâmbio, Desenvolvimento e Serviços para Talentos de Ciência e Tecnologia da China, entre outras atividades e ofícios exercidos na área.

N.com