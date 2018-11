Londrina Futsal Feminino inicia disputa da semifinal do Paranaense 2018 em casa

A partida será diante da equipe de Telêmaco Borba, às 20 horas, no Ginásio da Unopar Piza; a entrada é franca

A equipe do Unopar/FEL Londrina Futsal joga nesta quarta-feira (28) contra o Casa Bella/Bobig/Fateb-ADTB, de Telêmaco Borba, a primeira partida da semifinal do Campeonato Paranaense de Futsal Feminino Adulto Série Ouro 2018. O time londrinense será o mandante do jogo que irá ocorrer às 20 horas, no Ginásio de Esportes da Unopar Piza, na Avenida Paris, 675, no Jardim Piza. A entrada é gratuita. A Fundação de Esportes de Londrina (FEL) é uma das patrocinadoras da equipe, por meio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (FEIPE).

O jogo de volta será na cidade de Telêmaco Borba, no próximo sábado (1), às 20 horas, no Ginásio Heitor Alencar Furtado. Quem passar de fase fará a final contra as vencedoras da outra semi, que está sendo decidida entre os times Decorvis/Wisa/Irati e Baterias Júpiter/Cianorte. A primeira partida ocorreu no último sábado (24), em Irati, e terminou com um empate de 3 a 3.

Em caso de dois empates ou de vitórias alternadas após os dois jogos, haverá uma terceira partida no local onde foi realizado o segundo jogo. Mais informações sobre a competição podem ser acessadas no endereço www.futsalparana.com.br .

Renan Oliveira/NCPML