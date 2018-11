Receitas: Farofa com castanha

Ingredientes:

30 g de uva passa preta

30 g de uva passa branca

3 colheres (sopa) de Molho Inglês Kitano

¼ xícaras (chá) de manteiga

50 g de damascos secos picados

60 g de nozes pecã picadas

60 g de castanhas-do-pará

60 g de castanhas de caju picadas

2 ½ xícaras (chá) de Farofa Tradicional Yoki

1 colher (chá) de Cebolinha Verde Desidratada Kitano

1 pitada de Canela-da-China em Pó Kitano

1 pitada de Noz Moscada Kitano

Passo a passo:

Em uma tigela pequena, junte as uvas passas, o molho inglês e hidrate por 10 minutos.

Em uma panela, aqueça a manteiga, acrescente as uvas já hidratadas, o damasco, as nozes, as castanhas e a farofa pronta. Misture bem.

Adicione a cebolinha, a canela e a noz-moscada e misture novamente.

Retire do fogo, transfira para uma travessa e sirva a seguir.

Tempo de preparo: 20 minutos

Rendimento: 6 pessoas

(Receitas elaboradas pelo time de especialistas Yoki)