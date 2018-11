Diva Fitness fala sobre os benefícios da dança para manter a forma e para o equilíbrio emocional

Se você não gosta de malhar e nem de esforços repetitivos, a atleta e diva fitness Renata Spallicci dá dicas de como manter a forma em atividades prazeirosas

E se você descobrisse que é possível obter um corpo com menor percentual de gordura, emagrecer, definir a musculatura e ainda exercitar-se com prazer, espantar o sedentarismo e o estresse, sem precisar ir à academia. Pode acreditar, você também é capaz, e é muito melhor do que imagina.

A atleta e influenciadora digital fitness Renata Spallicci conta que atividades como a dança podem ser grandes aliados da boa forma para pessoas que não gostam de academia: “a dança traz benefícios como flexibilidade, emagrecimento, tonificar o corpo, e tudo isso de maneira divertida”.

Renata no entanto vai além. Para ela, a dança pode levantar a moral e a auto-estima das pessoas: “a dança alem de agir como uma atividade física que traz benefícios pro corpo, também pode ser um recurso para ajudar a levantar o astral das pessoas, principalmente nesse momento difícil de crise que o Brasil está passando”.

Para a influenciadora, o desgaste emocional e baixa auto-estima também influenciam no físico. Renata salienta que uma pessoa desmotivada não tem prazer em alimentar-se melhor ou cuidar melhor da forma. Uma vida mais positiva seria a solução: “estudos comprovam como a positividade atrai coisas boas para a vida. Sempre digo que não é só pensar positivo, mas é preciso sentir de forma positiva. A dança, a musica podem ajudar nesse sentido, e te conduzir a um sentimento melhor. Logo os benefícios nao são apenas para o corpo, mas para a mente. Estar motivado é importante para conseguir manter a forma física. A saúde mental é importante para o bem estar físico, e vice versa. Corpo são, mente sã”, conclui.

MF Press Global

