Priscila Reis participa da segunda etapa do concurso Quintal das Passistas e fala de sonho de representar a agremiação

Concurso da escola Paraíso do Tuiuti terá sua segunda eliminatória a procura de uma nova musa fit do samba. A vice campeã de fisiculturismo transgênero Priscila Reis é uma das finalistas

Apresentado pelo carnavalesco Milton Cunha, o concurso Quintal das Passistas da Escola de Samba Paraíso do Tuiuti busca encontrar uma nova musa fit do Samba, que ira desfilar pela agremiação na Sapucaí.

A segunda eliminatória do concurso aconteceu neste domingo, dia 25 de Novembro, na quadra da Paraíso do Tuiuti, na zona norte carioca.

Dentre as competidoras, a modelo e atleta Priscila Reis é uma das finalistas, que terá sua última etapa dia 7 de dezembro. Priscila, que agora busca ser a nova musa fit do samba, ficou anteriormente conhecida como a primeira transexual vice campeã de fisiculturismo, competindo com outras mulheres cis gênero.

Priscila revela os motivos que a levaram a concorrer: “Resolvi entrar no concurso primeiramente pela oportunidade, mas eu também ficaria muito feliz em ser a primeira musa trans da escola, e levar alegria, inclusão, diversidade e beleza pra somar junto a essa família do Paraíso do Tuiuti”.

Sobre a emoção de participar do concurso, Priscila Reis diz que ficou nervosa, mas fez o seu melhor : “Fiquei nervosa pois todas as outras competidoras já são musas ou passistas de outras escolas, mas mantive o samba no pé e o glamour, conforme uma musa precisa ter. Quero mostrar pro mundo que sou capaz de ser musa mesmo sendo transexual”, conclui.

MF Press Global

