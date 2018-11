Primeira brasileira está participando do Big Brother Itália, Grande Fratello, e declara “Estou pronta para o BBB no Brasil”

Fabiana Britto, única brasileira recorde de vendas para a Playboy de Portugal também se tornou a única brasileira a participar da versão italiana do reality que conhecemos como Big Brother Brasil: Fabiana Britto entrou como participante especial no Grand Fratello.

Cotada para surpreender os brothers que já estavam se entendendo na casa mais vigiada do mundo, a modelo entrou como hóspede para começar um jogo diferente entre eles. Nessa dinâmica, Fabiana tinha a missão de ensinar a coreografia da música “Dançando”, de Ivete Sangalo, canção também regravada pelo cantor italiano Cristiano Malgioglio.

“Me diverti muito, apesar da tensão que todos têm para poder chamar a atenção e ganhar”, contou. Questionada sobre participar da próxima edição do Big Brother Brasil, ela revela que tem total interesse e já prepara o seu vídeo de inscrição. “Posso ser a próxima revelação do Big Brother Brasil e estou pronta mais do que pronta”.

CO Assessoria

