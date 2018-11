Mister Universo Brasil considerado o homem mais bonito do Rio Grande do Sul agora é dançarino

Mister Universo Brasil 2015, o gaúcho Renan Cunha de 29 anos, é considerado ainda por muitos o homem mais bonito do Brasil e certamente do Rio Grande do Sul.

Renan Cunha, Mister Universo Brasil 2015, ainda é considerado o homem mais bonito do Rio Grande do Sul na atualidade, e agora busca alçar novos voos em sua nova carreira como modelo e dançarino.

A prova de que o gaúcho continua no topo é o ensaio realizado pelo renomado fotógrafo Vagner Carvalho, que também é gaúcho, e mostrou toda beleza de Renan: "fizemos um belíssimo ensaio do Renan que teve enorme aceitação tanto do público que o acompanha quanto no meio publicitário. Sem dúvida, mesmo após o concurso, de 2015 pra cá, ele ainda pode ser considerado o homem mais bonito do Rio Grande do Sul, e continua chamado a atenção para si", declara Vagner.

Renan conta como o concurso foi importante para dar a chance que precisava para realizar seu sonho como dançarino: "O concurso me trouxe muito retorno, não financeiro, mas sim amadurecimento e experiência de vida, e através da exposição proporcionada e desse crescimento profissional me fez trabalhar muito na minha área que é a dança. Pude aproveitar esse reconhecimento profissional que obtive com o Mister Universo e estou indo atrás dos meus sonhos e metas pessoais."

MF Press Global