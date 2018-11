Famosos vão a Festa a Fantasia Beneficente em Prol do Projeto Vida Criança Feliz

Na tarde deste último domingo (25), foi realizado no Espaço Vip Tatuapé, situado na zona leste da capital paulistana, uma grande Festa a Fantasia Beneficente em Prol do Projeto Vida Criança Feliz.

Fundado há 18 anos pelo produtor artístico Paulinho Galileu, o evento que teve seu principal objetivo angariar fundos para a tradicional festa de natal das crianças que será realizada no mês de dezembro.

Entre as personalidades que fizeram questão de comparecer e apoiar a obra social, estiveram o Grupo Negritude Junior, que são os Padrinhos do Projeto, a modelo e Rainha de Bateria Simone Sampaio, que é Madrinha do Projeto, a atriz Luziane Baierle, do elenco do Programa Humorístico A Praça é Nossa, a ex BBB Janaina do Mar, a atriz Paloma Neves, que atua nas pegadinhas do Programa do João Kleber na RedeTv, a cantora Adryana Ribeiro, o Grupo Já é Samba, Eder Rock e a cantora Rosangela Carvalho.

Os convidados puderam degustar de apetitosos itens do Trevo Mirrasol Gastronomia e também os mais variados sabores de duas Pizzarias (La Pizza Original e Pizzanela), as quais gentilmente contribuíram com o evento.

Para maiores informações a respeito do projeto social, indicamos o site www.projetovidacriancafeliz.com.br

Renato Cipriano/Asimp

