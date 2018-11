Miss Mundo Surda, Thaisy Payo faz belíssimo ensaio de lingerie

A paranaense Thaisy Payo, eleita Miss Mundo Surda em 2013 (Miss Deaf World 2013), fez um belíssimo ensaio fotográfico usando lingeries pra lá de delicadas e sensuais.

“A Thaisy Payo tem um corpo maravilhoso e na primeira foto usou um conjunto preto todo em renda com strappy e acessórios strass que compõem o look. Na segunda ela aparece com um conjunto branco que possui um sutiã sem bojo modelo lenço, com strappy frontal e fio com detalhes em fita de cetim”, explica a etilista Alessandra Chaves, da Vipagi.

“Neste ensaio ela também usou um conjunto cropped sem bojo com caleson que é bem confortável e todo feito em renda, além de um conjunto cropped com bojo possui recortes diferenciados e fio com fitas de cetim para amarração frontal ou lateral. Na foto o look está composto com uma meia strappy deixando o visual mais ousado”, completa a especialista.

Uma das fotos mais sensuais do ensaio é a que a Miss Mundo Surda aparece com um body vermelho em renda com detalhe frontal em strass.

MF Press Global

